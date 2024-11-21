Самый грустный дельфин в мире «говорит» сам с собой, потому что у него нет пары

Одинокий дельфин в Балтийском море общается сам с собой, чтобы ему не было грустно, пишет Daily Star.

Недавнее исследование выявило удивительное поведение одинокого дельфина-афалина в Балтийском море, который, не имея компании, начал общаться сам с собой, чтобы оставаться веселым. Самец, получивший кличку Делле от местных жителей, привлек внимание ученых своим странным образом жизни, бродя по океану в одиночестве.

Эксперты зафиксировали уникальное поведение Делле во время наблюдений в проливе Свендборгсунд в Дании, который находится далеко за пределами его обычного ареала обитания. Афалины известны своей общительностью и способностью вызывать друг друга с помощью «фирменных свистков», однако Делле, по всей видимости, свистел только для себя.

С помощью подводных записывающих устройств ученые изучили звуки, издаваемые дельфином, и отметили, что его крики были неожиданно громкими и разнообразными. При этом не было заметно «преднамеренности» в его звуках, так как в его окружении не находилось других дельфинов.

«Если бы мы не знали о статусе одиночного дельфина, можно было бы подумать, что записи принадлежат группе из трех дельфинов», — поделились исследователи.

Хотя ученые признали, что не имеют четкого объяснения этому феномену, они предполагают, что «внутренний диалог» Делла может представлять собой ответ на его потребность в социальном взаимодействии.

Ранее ученые выяснили, что дельфины дышат вредным микропластиком.