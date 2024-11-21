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В Ростовской области инвалид попал в больницу со следами избиения после прогулки

В Ростовской области расследуют дело о причинении тяжкого вреда инвалиду

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Shutterstock

В Ростовской области местный житель подозревает подростка в нападении на его сына-инвалида. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Сальском районе. По словам родственника пострадавшего, молодой человек вернулся с процедуры диализа, так как страдает хронической почечной недостаточностью.

После этого он отправился погулять, но встретил 15-летнего подростка, который на большой скорости разъезжал на мопеде, поэтому пострадавший сделал ему замечание. Как рассказал отцу инвалид, школьник его избил. Когда пострадавший вернулся домой, родственник отвез сына в больницу.

«Компьютерная томография показала сильный ушиб селезенки. Госпитализировали, сделали операцию. Но перед этим пострадавшего успели опросить полицейские», – сообщается в публикации.

После этого мужчина общался с матерью подростка, но та заявила, что сын собеседника напал первым.

Через сутки пациенту сделали вторую операцию. Вскоре молодого человека перевезли в Ростов-на-Дону, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Причиной произошедшего стала травма живота и повреждение селезенки, но, по словам отца, у молодого человека и так было много заболеваний, и драка не имеет к произошедшему отношения.

Вместе с адвокатом мужчина составил ходатайство об обжаловании экспертизы и зарегистрировал его.

Мать подростка, которого россиянин подозревает в нападении, заявила, что ее сын не виноват. Она добавила, что между ними произошел конфликт, но подросток оппонента по животу не бил.

Дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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