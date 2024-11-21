В российском детском саду провалился пол, есть пострадавшие

В одном из детских садов Майкопа случилось ЧП — в помещении учреждения обвалился пол. Об этом сообщил мэр города Геннадий Митрофанов в Telegram-канале.

Инцидент произошел в детском саду №63. По словам градоначальника, пол обвалился не в учебном корпусе, а в подсобке, расположенной на территории детсада.

«Трое сотрудников, работающих в кладовой, получили ушибы, ссадины и сейчас проходят медицинское обследование», — добавил Митрофанов, отметив, что лично посетил учреждение с инспекционной проверкой.

Чиновник отметил, что поручил приостановить эксплуатацию помещения до выяснения обстоятельств случившегося.

До этого сообщалось, что в одном из детских садов Кунгура (Пермский край) произошло ЧП — обвалилась часть штукатурки в одном из помещений, где занимаются дети.

Ранее в усть-лабинском детском саду потолок обвалился на головы сотрудников.