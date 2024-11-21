Эксперт объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что поставки российского газа в Европу достигли своего максимума. По его словам, скачок связан с целым рядом факторов. Первый из них — закрытие сезона навигации на Северном морском пути.

«СПГ из России в Европу приходит в рамках проекта «Ямал СПГ». Период с августа по середину октября — самый благоприятный для навигации. Впрочем, часть газовозов направляется в это время по восточной части Севморпути в Азию, поскольку у «Ямал СПГ» есть, например, долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа одной из китайских компаний», — напомнил эксперт.

При этом выйти на показатели до начала специальной военной операции на Украине пока невозможно. Для этого нужно запускать, к примеру, уцелевшую нитку «Северного потока — 2», добавил он.

21 ноября стало известно, что по итогам сентября Россия впервые с мая 2022 года заняла первое место по объемам поставок газа в ЕС. Согласно данным Евростата, доля российских поставщиков в европейском газовом импорте достигла 23,7%. Всего за первый месяц осени Европа купила у РФ топлива на €1,4 млрд. Показатель на треть превышает августовское значение. В топ-3 поставщиков также вошли Алжир и США.

Ранее сообщалось, что Китай стал меньше платить за российский СПГ.