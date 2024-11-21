Санитар и строители спасли семилетнего ребенка, провалившегося под лед в Курганской области

В Курганской области пятеро мужчин вытащили из ледяной воды ребенка, который едва не утонул в реке. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Инцидент произошел днем 19 ноября на реке Черная в Кургане. Санитар Курганской областной психоневрологической больницы Андрей Сидоров с бригадой, которая ремонтирует медучреждение, спасли семилетнего мальчика.

Мужчины услышали крики ребенка и бросились в ледяную воду. Бригада захватила с собой веревку, которую использовала в работе. Первым до полыньи добежал один из рабочих. Мальчик уже ушел под воду, мужчина нырнул и сумел вытолкнуть ребенка на поверхность.

Спасителю помогли выбраться, кинув ему веревку. Семилетнего мальчика завернули в теплую куртку и передали медикам бригады скорой помощи, состояние спасенного не вызывает у медиков опасений, он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее двое детей едва не провалились под тонкий лед залива в Биробиджане.