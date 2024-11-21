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Испортивший баннер об СВО россиянин пойдет под суд

Житель Сарова пойдет под суд за порчу баннеров об СВО

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Global Look Press

В Нижегородской области житель Сарова стал фигурантом двух уголовных дел — о дискредитации Вооруженных сил РФ и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Согласно материалам дела, с сентября 2023 года по март 2024 года 26-летний горожанин неоднократно портил баннер с призывом отправиться на службу в зоне СВО, размещенный на улице Музрукова в Сарове. Сумма материального ущерба составила 90 тысяч рублей.

Также правоохранители установили, что мужчина распространял в соцсетях и торговых центрах материалы экстремистского характера. Оперативники изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность к совершенным преступлениям.

Обвиняемый возместил причиненный ущерб организации, изготавливающей баннеры. Сейчас он находится под домашним арестом и ожидает суда.

За вменяемые преступления ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее обыски прошли в хостеле в Москве в рамках расследования дела об экстремизме.

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