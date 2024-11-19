Германские таможенники отобрали у россиянок вещи на €114 тыс.

В Германии у двух россиянок, летевших через Турцию домой, отобрали одежду и другие дорогие покупки на €114 тыс. в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенное управление Штутгарта.

«В начале ноября 2024 года таможенники в аэропорту Штутгарта досмотрели двух женщин 25 и 64 лет, вылетающих в Россию через Турцию. Багаж двух женщин состоял почти исключительно из вещей дорогих брендов, а именно сумок и одежды. В багаже находились товары общей стоимостью более 114 тысяч евро», — сообщили германские таможенники.

Также в таможне сообщили, что до вылета в Россию через Турцию, женщины отправили несколько посылок в Россию по почте, одну из которых таможенники также перехватили. Содержимое посылки, брендовые вещи, оценили в €12 тыс.

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