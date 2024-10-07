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В Китае приостановили покупку одного металла

Reuters: центробанк КНР пока не решается покупать золото по текущим ценам

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Depositphotos

Народный банк Китая в сентябре в пятый раз подряд отказался пополнять золотой резерв страны. Об этом пишет агентство Reuters .

Основная причина — резкий рост цен на драгметалл. Несмотря на то, что стоимость китайских золотых запасов выросла до $191,47 млрд с $182,98 млрд в августе, их физический объем остался на уровне 72,8 млн тройских унций.

Цены на золото в этом году взлетели примерно на 28%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние 14 лет. Драйверами роста стали начало цикла снижения ставок ФРС США, геополитическая напряженность и высокий спрос со стороны центробанков. Хотя глобальные регуляторы, активно скупавшие золото в 2022-2023 гг., по прогнозам Всемирного золотого совета, замедлят закупки в 2024 году, они все равно останутся выше доковидного уровня.

«С учетом более высоких цен на золото Народный банк Китая продолжает паузу в новых покупках. Мы считаем, что регулятор хотел бы нарастить резервы, но ждет более привлекательной цены для входа на рынок», - отметил стратег WisdomTre Нетеш Шах.

До этого россиянам рассказали , что цены на золото на мировом рынке обновляют исторические максимумы, приближаясь к $2,7 тыс. за унцию. Ключевым фактором стал шаг ФРС по снижению ставки, а также ожидания роста инфляции на фоне стимулирования экономики в США и саммита БРИКС.

Ранее были названы топ-10 стран с самыми большими запасами золота.

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