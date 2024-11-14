Резкий отказ от курения грозит повышенным давлением и головными болями

Курение — одна из основных причин развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно, от этой привычки необходимо отказываться. Однако многие задаются вопросом — «можно ли бросать курить резко»? Своим мнением на этот счет с «Газета.Ru» поделилась врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Она отметила, что каждая сигарета увеличивает риск развития атеросклероза, гипертонии и инфаркта миокарда. И чем больше человек курит, тем выше риск этих заболеваний.

«Курение способствует сужению кровеносных сосудов, повышает уровень холестерина и приводит к образованию тромбов. В результате риск инсульта, сердечного приступа и других серьезных заболеваний значительно возрастает. Курильщики также чаще страдают от хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца», — предупредила врач.

При этом курение формирует сильную психологическую и физическую зависимости. Никотин, содержащийся в табаке, быстро попадает в кровь и вызывает временное чувство удовольствия, однако с каждым разом потребность в курении растет.

Физическая зависимость проявляется в симптомах абстиненции, таких как раздражительность, тревожность, депрессия и нарушения сна, при попытках бросить курить. Психологическая зависимость также играет важную роль. Многие курильщики связывают свои привычки с определенными ситуациями или эмоциями, что усугубляет процесс отказа от курения. Это часто мешает людям, которые пытаются бросить курить, и может приводить к срывам.

«Многие люди стремятся резко бросить курить, полагая, что это лучший способ изменить свою жизнь. Однако резкий отказ может вызвать различные симптомы, такие как головные боли, учащенное сердцебиение и повышенное давление. Эти проявления вызваны не только физической зависимостью от никотина, но и стрессом, вызванным изменением привычек», — рассказала кардиолог.

Однако, по ее мнению, несмотря на кратковременный дискомфорт при резком отказе от курения, негативные последствия табакокурения в долгосрочной перспективе значительно более опасны. Исследования показывают, что даже несколько дней без сигарет уже ведут к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, укрепляя сердце и снижая риск болезней.

«Отказ от курения, даже если он выполнен резко, является важным шагом к улучшению здоровья и сохранению сердца. Несмотря на временные трудности, связанные с этим процессом, преодоление зависимости и отказ от вредной привычки принесут значительные преимущества для здоровья. Помните: ваше сердце стоит того, чтобы бороться за лучшую жизнь без табака», — резюмировала специалист.

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