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Стали известны лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»

В Москве прошла церемония вручения премии «МедиаБренд»

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Пресс-служба премии «МедиаБренд»

На сцене Дворца на Яузе в Москве прошла торжественная церемония вручения индустриальной премии «МедиаБренд», отмечающей лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна медиа, сообщает пресс-служба премии.

Как отметил генеральный продюсер Okko, председатель оргкомитета Гавриил Гордеев, премия является очень значимым событием для индустрии.

«Самое ценное, что креатив не заканчивается, количество конкурсных работ увеличивается каждый год и видно, что желание индустрии соревноваться в креативе взращивает качество», — сказал он.

По его словам, количество контента, которое создается в России, надо продвигать.

«И промо каждый раз становится круче и круче, серьезнее и серьезнее, интереснее и интереснее. И только мы с вами это можем создать и передать», — сказал Гордеев.
Награды вручались победителям в категориях «Дизайн», «Специальные номинации» и «Видео промо».

Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Партнером номинации «Лучший дизайн мерча, брендированной/сувенирной продукции» стал Merch House от СберМаркетинг. Победителя наградила руководитель маркетинг-направления Merch House от СберМаркетинг Оксана Редькина. Партнером номинации «Лучшее использование инноваций» также выступил СберМаркетинг.

Напомним, премия «МедиаБренд» была создана в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга. В торжественной церемонии вручения премии приняли участие более 500 финалистов. Всего на конкурс было подано более 800 проектов.

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