В России более чем в четыре раза вырос спрос на бухгалтеров

Спрос работодателей на бухгалтеров на российском рынке труда вырос на 318% с 2014 года и на 33% за последние два года. Это показало совместное исследование hh.ru и банка для предпринимателей и предприятий «Точка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, десять лет назад число вакансий бухгалтеров было всего 65 тысяч, тогда как сейчас достигло 272 тысяч.

В ноябре 2024 года общее число вакансий бухгалтеров в России достигло 272 тыс., хотя десять лет назад в 2014 году их количество составляло всего 65 тыс. вакансий.

Пиковыми периодами, когда число вакансий росло год к году заметнее всего, стали 2017-й год — рост на 30%, 2021 год (рост на 51%) и 2023-й, когда количество вакансий увеличилось на 37%.

Больше всего бухгалтеры требуются в розничной торговле — за год число вакансий в этой сфере выросло на 20%. Следом идет стройка — рост 24%. Замыкает тройку лидеров услуги для бизнеса (+24%). Также в топ-5 входят продуктовый ретейл (21%) и сфера товаров народного потребления (+18%).

В Москве самое высокое число размещенных вакансий бухгалтеров — за год этот показатель увеличился на 27%. На втором месте Санкт-Петербург (+30%), на третьем — Московская Область (+31%), на четвертом — Краснодарский край (+28%).

Чаще всего работодатели ищут бухгалтеров с опытом работы от 1 до 3 лет — число таких вакансий за год выросло на 36%. Интересно, что заметнее всего увеличился спрос на бухгалтеров без опыта — рост на 59% год к году.

«Также растет спрос на бухгалтерские компании-аутсорсеры — в России их насчитывается около 20 000. Аутсорсеры позволяют своим клиентам не заниматься собственноручно ведением бухгалтерского учета. Предприниматели получают возможность сэкономить: в найме целого отдела штатных бухгалтеров нет необходимости, не нужно проводить дополнительное обучение, закупать и модифицировать программное обеспечение. Таким образом предприниматель получает возможность уделять больше времени и внимания развитию бизнеса. Рост числа бухкомпаний на аутсорсе небольшой и медленный, но достаточно востребованный. Он обуславливается желанием бухгалтеров в найме получать более высокий заработок, который они могут варьировать самостоятельно, увеличивая или уменьшая свою нагрузку, а также получать больше инструментов и возможностей для профессионального роста», — рассказал лидер направления для бухгалтеров «Точка» Финлид Дмитрий Почивалин.

Также за последние два года существенно выросли зарплаты в этой сфере: если в 2022 году медианная зарплата бухгалтеров составляла 46 000 рублей, то к 2024 году она выросла более чем на треть, до 62 000 рублей. Интересно, что в 2024 году работодатели стали размещать больше вакансий с зарплатой от 165 000 рублей — рост на 81% год к году и от 105 000 рублей (+82%).

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