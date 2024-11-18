Каждый десятый россиянин привык быть лидером в команде

Дело в сплоченном коллективе часто спорится, но иногда может подкидывать сюрпризы: недопонимание, пассивную агрессию или фразы «я лучше знаю». Коммуникационное агентство LAMPA и сервис Работа.ру провели совместное исследование и узнали, умеют ли россияне работать в команде и как часто прислушиваются к коллегам.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно результатам опроса, 59% россиян умеют работать в команде и общаются со всеми коллегами на равных. Меньше сотрудников (13%) привыкли быть только исполнителями. Столько же респондентов (13%) рассказали, что им комфортнее ни с кем не общаться и решать все самостоятельно. А вот каждый десятый (10%) отметил, что в коллективе он всегда занимает позицию лидера. При этом, не умеют решать задачи в команде всего 4% опрошенных — однако очень хотели бы этому научиться.

Часто другая точка зрения по рабочему вопросу просто необходима, но иногда она не резонирует с видением сотрудника или принципиально не подходит. Исследование показало, что большинство россиян (54%) все-таки склонны прислушиваться к мнению коллег. Чуть меньше респондентов (35%) делают это, если уважают партнера по работе и считают его отличным специалистом.

Авторитет равен профессионализму для 4% респондентов — они предпочитают учитывать только мнение начальника. Ни с кем не считаться привыкли 3% опрошенных — в важных вопросах они рассчитывают только на себя. А 1% участников исследования отметили, что их коллеги не компетентны для того, чтобы их советы были приняты.

Исследование показало позитивные результаты: большинство россиян (53%) очень редко не сходятся во мнениях с коллегами по цеху, у 31% это случается лишь время от времени. Без оживленных дискуссий обходятся 13% опрошенных и всего 1% участников исследования поделились, что у них постоянно возникают споры с коллегами.

Согласно результатам опроса, 63% россиян во время спора с коллегами стараются выслушать обе стороны. 30% анализируют все доводы и только позже дают обратную связь, а 25% — ссылаются на авторитетное мнение в вопросе. 15% предпочитают до конца отстаивать свою точку зрения, столько же сотрудников раздражаются и повышают голос.

8% опрошенных поделились, что при споре могут демонстративно уйти, если понимают, что он бессмысленен. 5% «выпадают из реальности» — не могут нормально мыслить и начинают тревожиться, а вот 2% участников исследования раздражаются и переходят на личности.

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