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Аналитики спрогнозировали рост спроса россиян на недвижимость в Таиланде

Спрос на недвижимость в Таиланде среди россиян вырастет на 15% за год

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Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

По данным экспертов Kalinka Ecosystem, в 2024 году Таиланд стал лидером по количеству инвестиционных покупок недвижимости среди россиян, сместив ОАЭ на второе место. Об этом в компании рассказали «Газете.Ru».

В 2024 году Таиланд вырвался в лидеры среди стран, в которых россияне приобретают недвижимость, и в настоящее время на него приходится порядка 16% запросов наших покупателей. И если еще в 2023 году страна входила лишь в ТОП-5 среди россиян, в настоящее время она сместила даже сверхпопулярные ОАЭ и заняла почетное первое место.

Высокий спрос на недвижимость в стране эксперты объясняют как экономическими причинами - возможностью банковских переводов из России, так и активным развитием инфраструктуры и ростом туристического потока, обеспечивающим большой потенциал арендного дохода.

Основной целью, с которой наши сограждане приобретали недвижимость, стали инвестиции - инвестиционные сделки в текущем году составляют порядка 70% от всего объема, а остальная доля покупок - для собственного проживания или пассивного дохода. По локациям спрос распределился следующим образом: первое место занимает Пхукет, на который приходится более половины запросов, второй по популярности стала Паттайя, а третьей - Самуи. Что касается типов недвижимости, то среди россиян востребованы как небольшие апартаменты и кондоминимумы, так и просторные виллы.

При этом в течение года объем сделок распределялся неравномерно: в 1 квартале на рынке ощущалось небольшое охлаждение спроса из-за низкого туристического сезона, но начиная уже со 2 квартала количество сделок значительно возросло.

«По предварительным оценкам, объем сделок среди россиян по итогам года вырастет примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, - спрогнозировал Леонид Устинов, генеральный директор Kalinka Thailand. - Конечно, по сравнению с рекордным спросом осенью 2022 года это будет не такой резкий скачок, но всё же страна продолжает пользоваться большой популярностью. Что касается цен, то их рост также продолжится и составит не менее 20% за год».

Ранее выяснилось, что россияне стали требовательнее к ЖК при выборе квартиры.

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