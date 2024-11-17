Эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на предложение работодателя перейти на самозанятость

Работодатели предлагают переход на самозанятость по двум причинам: желание сэкономить на выплате налогов и страховых взносов или получить исполнителя, который будет выполнять нерегулярные задачи. Об этом «Газете.Ru» рассказал Михаил Провизион, основатель Консоль.Про.

«Например, иногда компаниям нужен исполнитель для редких проектов или нерегулярной работы, которую не могут выполнить штатные сотрудники из-за объема или нехватки рук. Нанимать для таких задач в штат невыгодно, поэтому работодатели привлекают самозанятых для разового сотрудничества. Проблемы начинаются, когда при устройстве на работу просят оформить самозанятость. На такие случаи запрет не распространяется, но это все равно подмена трудовых отношений гражданскими», — объяснил он.

Однако бывают случаи, когда работодатель предлагает постоянному сотруднику уволиться и оформить самозанятость вместо трудового договора — это незаконно. Самозанятые не могут сотрудничать со своими бывшими работодателями в течение двух лет после увольнения.

«При трудовом договоре работодатель обязан выплачивать 13% НДФЛ и дополнительно платить страховые взносы на пенсионное и медицинское обучение. С самозанятыми эти расходы исчезают, поскольку они самостоятельно платят налоги (4% на доходы от частных лиц и 6% от организаций), и работодателю не требуется обеспечивать им социальные гарантии», — заявил эксперт.

Работа по трудовому договору предусматривает для сотрудника такие обязательные социальные гарантии, как оплачиваемые отпуска, больничные, а также страховые взносы, которые идут на накопление пенсионного стажа. При переходе на самозанятость человек становится ответственным за свой доход самостоятельно и не может рассчитывать на стабильные выплаты в периоды, когда работы нет, или такие льготы, как компенсации по больничному листу или отпуска. Это фактически означает, что работодатель снижает затраты на рабочую силу, перекладывая финансовые риски на самого сотрудника.

«Статус самозанятого подходит физлицам и индивидуальным предпринимателям, которые самостоятельно ведут профессиональную деятельность и не привлекают наемных работников. У самозанятого нет работодателя, он не заключает трудовой договор. Это легальный и гибкий формат, ориентированный на фрилансеров, которым подходят временные проектные задачи, а не постоянные обязательства перед одной компанией.

«Если сотрудничество длится более трех месяцев, а выплаты происходят регулярно и в одинаковой сумме, это может указывать на подмену трудовых отношений. Если работодатель предлагает стать самозанятыми множеству сотрудников, это тревожный сигнал», — объясняет эксперт. В таких случаях переход может быть расценен как обход трудового договора. Помимо рисков для работника, это может грозить работодателю крупными штрафами и дополнительными налоговыми доначислениями, поскольку такие действия могут рассматриваться как уклонение от обязательств перед сотрудниками.

Для фрилансеров и специалистов с нерегулярными заказами самозанятость может быть удобной: налоговые ставки для них ниже, регистрации и ведение отчетности упрощены. Однако самозанятые лишены трудовых гарантий и защищенности: если нет заказов — нет дохода, а налоги идут только на обязательное медицинское страхование (ОМС) и в бюджет региона. Так как деятельность в качестве самозанятого не идет в пенсионный стаж, такие специалисты могут делать добровольные взносы в СФР, тем самым покупая стаж.

«Важно понимать, что самозанятость предполагает самостоятельное управление доходом и отсутствие социальной защиты, которая обязательна для штатных работников», — добавляет эксперт.

Если работа носит временный характер или сотрудник выполняет проекты по запросу, самозанятость может быть выгодной и удобной.

«Однако, когда речь идет о постоянной работе, предложение перейти на самозанятость может привести к тому, что сотрудник потеряет социальные гарантии и стабильность, которые важны для долгосрочной занятости. В таких случаях важно критически оценить ситуацию и, при необходимости, проконсультироваться со специалистом», — резюмировал он.

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