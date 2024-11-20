Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР мать толкнула коляску с ребенком под машину из мести супругу

В Антраците задержали мать, толкнувшую коляску с дочерью под автомобиль

close
Depositphotos

Жительницу ЛНР подозревают в том, что она хотела причинить вред ребенку ради мести супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Антраците. По версии следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гуляя по центральной улице города, она толкнула коляску с дочерью под машину, которая двигалась на высокой скорости. Водитель успел затормозить.

«В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении. Угрозы ее жизни и здоровью нет», – поделились в СК.

Мать пострадавшей оперативно задержали. В беседе с правоохранителями она заявила, что у них с супругом конфликтные отношения, из мести мужу она решила причинить вред дочери.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. На данный момент следователи собирают доказательства и проводят другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее москвич из мести изнасиловал бывшую и отправил видео ее парню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами