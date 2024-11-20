В ЛНР мать толкнула коляску с ребенком под машину из мести супругу

Жительницу ЛНР подозревают в том, что она хотела причинить вред ребенку ради мести супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Антраците. По версии следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гуляя по центральной улице города, она толкнула коляску с дочерью под машину, которая двигалась на высокой скорости. Водитель успел затормозить.

«В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении. Угрозы ее жизни и здоровью нет», – поделились в СК.

Мать пострадавшей оперативно задержали. В беседе с правоохранителями она заявила, что у них с супругом конфликтные отношения, из мести мужу она решила причинить вред дочери.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. На данный момент следователи собирают доказательства и проводят другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

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