Главу завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей Су-27

На Украине разоблачили директора оборонного предприятия, который хотел похитить деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

«Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27», — уточнили в сообщении.

По данным спецслужбы, руководитель одного из украинских оборонных предприятий с подельниками пытался украсть четыре млн гривен (около $110 тыс.), которые выделили на закупку запчастей. На эту сумму директор заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля. Коммерсанты поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс некачественную продукцию и оплатить.

Оборонный завод успел перечислить компании половину от общей суммы контракта. Эти деньги собирались «вывести в тень через подконтрольные фирмы», затем обналичить и распределить между собой.

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