Виниловая пластинка со свадьбы 1966 года, найденная в магазине, возвращена супругам

В США виниловая пластинка со свадьбы 1966 года, найденная в комиссионном магазине, возвращена супругам, пишет UPI.

Пластинка была обнаружена Кэти Орнелас в комиссионном в Остине. На ней записаны свадебные клятвы Фила и Донны Шмидт, которые поженились в 1966 году.

«Когда мы включили ее, сразу почувствовали связь и поняли, что она должна вернуться к своим владельцам», — поделилась Кэти.

Она начала активные поиски семьи, надеясь вернуть запись. Эта история быстро привлекла внимание пользователей соцсетей, и вскоре информация дошла до дочери супругов. Она рассказала, что в 2022 году родители распродали имущество, переезжая в дом престарелых, но пластинку хотели оставить.

«Мы никогда не думали, что этот диск потеряется», — отметила Донна.

Возвращение пластинки стало настоящим подарком к предстоящей 59-й годовщине свадьбы пары.

«Это невероятно, что мы вновь получили этот диск», — отметили супруги.

Ранее в соцсетях раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время своей свадьбы.