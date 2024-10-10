В соцсетях раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время своей свадьбы

Пользователи соцсетей раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время собственной свадьбы, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, жених Кейси Макрелл оказался в центре обсуждений после того, как в сети появилось его фото, на котором он работает за ноутбуком во время своей свадьбы. Автором снимка стал Торри Леоноард — коллега мужчины.

«Кейси создал себе репутацию «парня с ноутбуком», который не расстается с работой, даже во время праздников», — прокомментировал Леонард.

В комментариях многие пользователи выразили недоумение и возмущение по поводу поступка Макрелла. Зрители уверены, что жених мог бы отложить все свои дела ради такого дня.

«Это неуважение к собственному празднику», — пишут люди.

Сам Кейси объяснил свой поступок срочным запуском одного из продуктов компании.

Ранее супруги нашли свое утерянное свадебное видео спустя 57 лет благодаря соцсетям.