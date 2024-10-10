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В соцсетях раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время своей свадьбы

Daily Mail: соцсети раскритиковали жениха, работавшего за ноутбуком на свадьбе

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Пользователи соцсетей раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время собственной свадьбы, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, жених Кейси Макрелл оказался в центре обсуждений после того, как в сети появилось его фото, на котором он работает за ноутбуком во время своей свадьбы. Автором снимка стал Торри Леоноард — коллега мужчины.

«Кейси создал себе репутацию «парня с ноутбуком», который не расстается с работой, даже во время праздников», — прокомментировал Леонард.

В комментариях многие пользователи выразили недоумение и возмущение по поводу поступка Макрелла. Зрители уверены, что жених мог бы отложить все свои дела ради такого дня.

«Это неуважение к собственному празднику», — пишут люди.

Сам Кейси объяснил свой поступок срочным запуском одного из продуктов компании.

Ранее супруги нашли свое утерянное свадебное видео спустя 57 лет благодаря соцсетям.

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