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Победителей «Знание.Премия» выберут в национальном центре «Россия»

Лучшие просветители страны расскажут о своей деятельности в центре «Россия»

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Российское общество «Знание»

В Москве 27 ноября в национальном центре «Россия» пройдет очное заседание почетного жюри просветительской награды «Знание.Премия». Об этом сообщается пресс-служба флагманского проекта российского общества «Знание».

Отмечается, что на мероприятии государственные и общественные деятели заслушают выступления 77 номинантов из 24 регионов страны и выберут просветителей года в 19 номинациях. Кроме того, члены почетного жюри оценят видеовизитки участников шорт-листа специальной номинации «Иностранный просветитель года», который вошли просветители из Аргентины, США и Словакии.

«Номинанты «Знание.Премия» подходят к одному из важнейших испытаний на пути к награде. Десятки просветителей из разных уголков России соберутся в столице, чтобы рассказать о своей деятельности почетному жюри, в состав которого традиционно войдут выдающиеся люди из самых разных сфер», — сказал гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он также выразил надежду, что организованные мастер-классы от заслуженных экспертов в области публичных выступлений помогут претендентам побороть свое волнение и достойно заявить о себе.

Отмечается, что в шорт-лист «Знание.Премия» вошли 62 просветителя, 43 проекта и 6 компаний, отобранные экспертным советом награды. В его состав которого вошли 163 известных управленца разных сфер.

Всего в этом году было подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. Имена лауреатов четвертого сезона «Знание.Премия» будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале 2025 года.

Информационными партнерами просветительской награды стали медиахолдинг Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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