Заммэра Москвы сообщила, что 13 учеников отправятся в экспедицию в Антарктиду

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Московской молодежной антарктической экспедиции примут участие 13 школьников столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

«В этом году по просьбе самих ребят впервые состоится поход в Антарктиду. Интерес среди молодежи оказался настолько высоким, что мы приняли решение увеличить количество участников до 13 человек», — заявила она.

По словам Раковой, финалистами конкурса стали восемь школьников и пять студентов колледжей. Она добавила, что для ребят путешествие станет уникальной возможностью не только увидеть Антарктиду, но и внести свой вклад в науку. Заммэра добавила, что после экспедиции воспитанники столичных заведений смогут передать свои знания сверстникам.

До этого Ракова сообщила, что в сентябре власти города планируют начать реализацию уникальной программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно планировать беременность. По ее словам, многие женщины не торопятся заводить детей. Это может быть связано с медицинскими показаниями. В итоге средний возраст женщины, которая впервые становится мамой в Москве, составляет почти 29 лет.

Ранее столичные медики спасли младенца с редким пороком сердца.