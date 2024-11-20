Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заммэра Москвы сообщила, что 13 учеников отправятся в экспедицию в Антарктиду

Заммэра Москвы Ракова: в Антарктиду отправятся 13 московских учащихся

close
Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Московской молодежной антарктической экспедиции примут участие 13 школьников столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

«В этом году по просьбе самих ребят впервые состоится поход в Антарктиду. Интерес среди молодежи оказался настолько высоким, что мы приняли решение увеличить количество участников до 13 человек», — заявила она.

По словам Раковой, финалистами конкурса стали восемь школьников и пять студентов колледжей. Она добавила, что для ребят путешествие станет уникальной возможностью не только увидеть Антарктиду, но и внести свой вклад в науку. Заммэра добавила, что после экспедиции воспитанники столичных заведений смогут передать свои знания сверстникам.

До этого Ракова сообщила, что в сентябре власти города планируют начать реализацию уникальной программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно планировать беременность. По ее словам, многие женщины не торопятся заводить детей. Это может быть связано с медицинскими показаниями. В итоге средний возраст женщины, которая впервые становится мамой в Москве, составляет почти 29 лет.

Ранее столичные медики спасли младенца с редким пороком сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами