Экс-главу отдела нижегородского МЧС заподозрили в разглашении гостайны

Бывшего начальника отдела защиты государственной тайны управления МЧС по Нижегородской области обвинили в разглашении гостайны. Об этом сообщает агентство «Нижний Сейчас» со ссылкой на ФСБ России.

По данным следствия, экс-глава отдела тайно скопировал секретные документы. После этого он передал полученные сведения лицу, не имевшему необходимого для этого уровня допуска.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

В конце октября оперуполномоченного из Ростова Василия Полякова приговорили к полутора годам лишения свободы условно за разглашение гостайны. По данным суда, майор полиции предоставил результаты оперативно-разыскной деятельности под грифом «секретно» гражданину, не имевшему доступа к таким сведениям. После того, как эта информация просочилась к третьим лицам, они обратились в суд.

Ранее отсидевший за распространение гостайны блогер рассказал, как кормят в российских колониях.