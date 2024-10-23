Ростовского оперативника осудили за разглашение гостайны

Оперуполномоченного из Ростова Василия Полякова приговорили к полутора годам лишения свободы условно за разглашение гостайны. Об этом пишет Rostovgazeta.ru.

По данным суда, майор полиции предоставил результаты оперативно-разыскной деятельности под грифом «секретно» гражданину, не имевшего доступа к таким сведениям. После того, как эта информация просочилась к третьим лицам, они обратились в суд. Поляков был лишен права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах еще на два года по истечении условного срока.

До этого в Государственную думу РФ внесли законопроект о проверке загранпаспортов лиц, допущенных к гостайне.

Автором инициативы стал депутат ГД от «Единой России» Анатолий Выборный. В случае принятия законопроекта руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений смогут проверять отметки в заграничных паспортах таких категорий граждан.

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