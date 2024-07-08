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Жительница Брянска пожаловалась на вожатых, которые избили ее сына в санатории

Вожатые санатория в Брянской области избили 13-летнего мальчика

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Телеграм-канал Осторожно, новости

Жительница Брянска обвинила вожатых в избиении ее сына, отдыхавшего в санатории. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Со слов женщины, с 1 по 21 июня ее сын Ваня отдыхал и лечился в санатории «Жуковский» в Брянской области. Перед самым отъездом школьник столкнулся в коридоре с двумя спортсменами Поспеловым и Садовниковым, работавшими в санатории вожатыми. Они являются действующими чемпионами России и тренерами по карате. Внезапно молодые люди решили отточить свои навыки на несовершеннолетних, сначала они схватили друга Вани, чтобы показать удар на нем. После того, как каратисты ударили того в живот, они напали и на сына женщины.

У ребенка, как утверждает мать, начался приступ астмы, в Брянской областной больнице, куда его увезли на скорой, у юного пациента также диагностировали ушибы головы и живота. Родители мальчика узнали о драке и вызвали полицию, но вожатые, которые в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, стали отрицать все обвинения. Поспелов и Садовников заявили, что лишь утихомирили подростков, которые сами якобы были пьяны и ломились в чужие комнаты. При этом по словам коллег вожатых, оба каратиста выпивали в течение всей смены.

Мать пострадавшего ребенка заметила, что инцидент не стал поводом для увольнения или отстранения их от работы. Один из нападавших в разговоре с журналистами отказался признать себя виноватым.

Ранее в Твери группа подростков поставила на колени и избила мальчика.

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