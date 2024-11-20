В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа

С начала 2024 года более 4,2 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин, лучшим способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация.

«Делая прививку, вы защищаете не только себя, но и своих близких», — сказал он.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.