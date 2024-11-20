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В Смоленске прошел Кубок России по шорт-треку

Спортсменка из Подмосковья завоевала золото на Кубке России по шорт-треку

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Федерация конькобежного спорта России

Спортсменка из Подмосковья Фаиля Аймалетдинова завоевала золотую медаль на третьем этапе Кубка России по шорт-треку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Аймалетдинова показала лучшее время в гонке на 1500 метров (2 минуты и 28,645 секунды). Второе место заняла Анна Уразова, а третье — Арина Бахия.

Кубок России по шорт-треку проходил с 14 по 17 ноября в городе Смоленск. Параллельно с турниром проводились всероссийские отборочные соревнования на первенство страны по шорт-треку среди юниоров и юниорок от 18 до 19 лет.

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