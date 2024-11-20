В Подмосковье отметят День матери

В 80 парках Подмосковья 24 ноября пройдут мероприятия «Для милых мам» в честь Дня матери, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для гостей подмосковных парков проведут различные квесты, мастер-классы, лектории, концерты и другие активности.

В парке культуры и отдыха в Одинцово гости смогут принять участие в арт-практике, а также послушать лекцию по нутрициологии.

В Долгопрудном для посетителей проведут мастер-класс по вязанию, а в Сергиевом-Посаде организуют фотовыставку «Маминых глаз тепло».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию».