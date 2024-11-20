Мужчине, ударившему в Ульяновске бабушку-цветочницу, вынесли приговор

В Ульяновске назначили принудительные работы мужчине, который беспричинно избил пожилую женщину, передает из зала суда 73online.

Дело об избитой цветочнице рассматривалось в Засвияжском районном суде. Сергей Кадрев, трижды ударивший кулаком в лицо пожилую женщину, пообещал, что больше такого не повторится. Он просил назначить ему исправительные работы, прокурор настаивала на лишении свободы. В обвинительной речи она запросила для подсудимого 4,5 года колонии-поселения.

«Еще раз попрошу у бабушки извинений, могу еще раз попросить сто раз», — сказал Кадрев в последнем слове.

В итоге суд назначил Кадреву полтора года принудительных работ. Потерпевшая осталась недовольна приговором. Валентина Алексеевна боится, что мужчина может начать ей мстить.

22 сентября экс-педагог музыкальной школы с 25-летним стажем продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. В 23:05 к ней приблизился мужчина в синих джинсах и черной футболке и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, нанес еще два удара. По данным Baza, к поискам хулигана, помимо полиции, присоединились местные жители. 28 сентября его задержали. Мужчина объяснил свои действия словами «так получилось». На видео допроса он извинился перед пенсионеркой, заявил о раскаянии и попросил «понять его вину». Пенсионерка не приняла его извинения.

Ранее россиянин избил металлической тростью 77-летнюю мать.