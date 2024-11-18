Россиянин избил металлической тростью 77-летнюю мать

В Оренбургской области возбудили дело на мужчину, избившего свою пожилую мать, сообщили в УМВД по региону.

По данным ведомства, 43-летний житель Северного района поссорился со своей 77-летней матерью. По неустановленной причине мужчина стал угрожать женщине физическим устранением, а затем схватил металлическую трость и несколько раз ударил ею ближайшую родственницу.

Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется, тем не менее известно, что после случившегося она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, ему грозит до двух лет лишения свободы.

На прошлой неделе петербурженка с шизофренией воткнула нож в глаз отцу и отрезала ему палец. Врачи зафиксировали у пациента ранение головы с повреждением глазного яблока, сквозные раны век и частичную ампутацию одного из пальцев. Пострадавший написал заявление, однако его дочь, скорее всего, избежит ответственности и будет отправлена на лечение в психиатрическую клинику.

Ранее сын ударил мать ножом не менее 10 раз и заперся от полицейских в ванной.