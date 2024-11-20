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9-летний мальчик голыми руками остановил катившийся по улице трехтонный фургон соседей

Daily Mail: 9-летний британец руками остановил катившийся по улице фургон

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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

В Англии девятилетний мальчик голыми руками остановил катившийся по улице трехтонный фургон соседей, пишет Daily Mail.

Девятилетний Кэмерон Хантер из Нельсона, Ланкашир, остановил катившийся по улице трехтонный фургон соседей. Инцидент произошел, когда Кэмерон играл в футбол возле своего дома. Увидев, что соседский автомобиль медленно катится по улице, мальчик бросил мяч и ринулся к нему.

В течение десяти секунд Кэмерон пытался удержать автомобиль и сумел остановить его, предотвратив возможное столкновение с припаркованными машинами или фонарным столбом.

«Я думал о том, как расстроятся хозяева. Люди говорят, что я бесстрашен, но я был довольно напуган. Я удивлен, что смог это сделать», — поделился эмоциями школьник.

Мать Кэмерона, Линдси, призналась, что сначала злилась на сына за его поступок. Однако, посмотрев кадры, она была поражена его «недюжинной силой» и гордится тем, что он подумал о соседях больше, чем о себе.

Владельцы фургона, Мэтт Шарплз и Хелен Ривли, были так благодарны мальчику, что подарили ему плащ супергероя.

«Мы не могли поверить, как он это сделал», — прокомментировали соседи.

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