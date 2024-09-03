Петербурженка прописала в своей квартире 350 мигрантов

Жительницу Петербурга подозревают в том, что она помогла более чем 350 иностранцам стать на учет. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

О деятельности женщины правоохранители узнали после рейда на Коломенской улице. Выяснилось, что некоторые жильцы, которые являются выходцами из Таджикистана, были зарегистрированы в жилье на Дунайском проспекте.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы хозяйка квартиры поставила на регистрационный учет более 350 иностранцев. При этом сами граждане других государств не планировали проживать по этому адресу.

«В квартире были найдены многочисленные копии документов мигрантов, необходимые для постановки их на учет, а также чеки об оплате госпошлин», – поделились в ведомстве.

Сама собственница призналась в том, что регистрировала людей за деньги. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Иностранцы, которые по документам проживали в квартире, привлечены к ответственности. Не исключается, что их выдворят из страны.

Ранее троих работников миграционных подразделений в Москве заподозрили в мошенничестве.