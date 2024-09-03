Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка прописала в своей квартире 350 мигрантов

В Петербурге женщину задержали за постановку на учет 350 иностранцев

close
Depositphotos

Жительницу Петербурга подозревают в том, что она помогла более чем 350 иностранцам стать на учет. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

О деятельности женщины правоохранители узнали после рейда на Коломенской улице. Выяснилось, что некоторые жильцы, которые являются выходцами из Таджикистана, были зарегистрированы в жилье на Дунайском проспекте.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы хозяйка квартиры поставила на регистрационный учет более 350 иностранцев. При этом сами граждане других государств не планировали проживать по этому адресу.

«В квартире были найдены многочисленные копии документов мигрантов, необходимые для постановки их на учет, а также чеки об оплате госпошлин», – поделились в ведомстве.

Сама собственница призналась в том, что регистрировала людей за деньги. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Иностранцы, которые по документам проживали в квартире, привлечены к ответственности. Не исключается, что их выдворят из страны.

Ранее троих работников миграционных подразделений в Москве заподозрили в мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами