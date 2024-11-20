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«Начал ругаться»: в уральском центре спасают птенца фламинго, отбившегося от стаи

В Свердловской области спасают птенца фламинго, отбившегося от стаи

В Свердловской области зоологи пытаются спасти детеныша розового фламинго, которого нашли вахтовики на лесной дороге. Об этом рассказали представители Центра спасения животных «Особый питомец» города Полевской на странице организации во «ВКонтакте».

«Это птенец розового фламинго. Просто пока маленький и серенький. Перелом правого крыла, рана левого крыла, травма правой лапы, истощение. Малыш даже плохо держится на лапах. Прогнозы пока очень сомнительные», — поделились сотрудники центра 18 ноября.

Сотрудники организации предположили, что детеныш из-за урагана мог отбиться от стаи, после чего у него «произошел сбой навигатора и он залетел не туда». В центре уточнили, что птицы, вероятнее всего, летели в Индию или Пакистан, их миграционный путь проходил по границе с Казахстаном.

Детеныша назвали Кешей. Зоологи консультируются по поводу его реабилитации с коллегами, у которых был опыт выхаживания таких птенцов. Птицу кормят измельченными моллюсками, рыбой и овощами.

19 ноября в комментариях под постом сотрудники центра в ответ на беспокойство подписчиков о состоянии Кеши, порадовали тем, что птенец начал есть, а также «ругаться и кусаться». После стабилизации состояния животное могут передать для дальнейшей реабилитации зоопарку.

Ранее ученые поделились наблюдением, что фламинго находят себе друзей по склонностям характера.

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