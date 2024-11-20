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Сотрудников IT-компаний могут обязать преподавать в вузах

«Ъ»: Минцифры хочет обязать сотрудников IT-компаний преподавать в вузах

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Минцифры России разрабатывает новые критерии для крупных IT-компаний, которые будут необходимы для сохранения аккредитации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, всего министерство обсуждает три критерия. Одним из них стала возможность направления сотрудников крупных IT-компаний для преподавания в вузах. Также Минцифры рассматривает возможность организации стажировок для студентов и технического оснащения учебных заведений.

Один из источников уточнил, что принятие подобных критериев позволит вузам заключать соглашения с крупными компаниями. Это, в свою очередь, должно повысить квалификацию выпускников. Ожидается, что новые условия затронут компании, чья выручка составляет от 1 млрд рублей.

В сентябре Министерство цифрового развития РФ совместно с ведущими технологическими компаниями запустило единую онлайн-платформу для обучения школьников и студентов в области информационных технологий. Она предоставит учащимся возможность освоить навыки программирования, работы с большими данными и технологий искусственного интеллекта.

Ранее в России пожаловались на падение качества программистов.

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