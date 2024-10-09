В России пожаловались на падение качества программистов

В последние годы в России ухудшилось качество молодых программистов и разработчиков. Хороших IT-специалистов сегодня выпускает только пять-шесть учебных заведений, заявил генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин. Его слова приводит РИА Новости.

При этом в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, напомнил эксперт. По оценкам Минцифры РФ, нехватка айтишников в стране составляет 500-700 тыс. человек, что примерно сопоставимо с количеством специалистов, которые реально работают.

В результате в IT оказалось огромное число случайных людей, что привело к падению качества отечественных разработок, заключил Завалишин.

На прошлой неделе крупный международный разработчик софта ABBYY разом сократил всех программистов с российским гражданством. Увольнения прошли в офисах компании на Кипре, в Белграде и Будапеште.

Ранее южнокорейский IT-гигант Samsung извинился перед своими инвесторами за разочаровывающие результаты.