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В России пожаловались на падение качества программистов

Аналитик Завалишин: в России упало качество молодых IT-специалистов

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В последние годы в России ухудшилось качество молодых программистов и разработчиков. Хороших IT-специалистов сегодня выпускает только пять-шесть учебных заведений, заявил генеральный директор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин. Его слова приводит РИА Новости.

При этом в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, напомнил эксперт. По оценкам Минцифры РФ, нехватка айтишников в стране составляет 500-700 тыс. человек, что примерно сопоставимо с количеством специалистов, которые реально работают.

В результате в IT оказалось огромное число случайных людей, что привело к падению качества отечественных разработок, заключил Завалишин.

На прошлой неделе крупный международный разработчик софта ABBYY разом сократил всех программистов с российским гражданством. Увольнения прошли в офисах компании на Кипре, в Белграде и Будапеште.

Ранее южнокорейский IT-гигант Samsung извинился перед своими инвесторами за разочаровывающие результаты.

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