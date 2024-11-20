Отец избил пятимесячную дочь в Люберцах

В Люберецком районе Подмосковья отца подозревают в жестоком избиении младенца, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 19 ноября, житель поселка Малаховка избил свою пятимесячную дочь. У девочки диагностированы многочисленные травмы и гематомы по всему телу, спасти ее не удалось.

По данным ГСУ СК РФ по Московской области, подозреваемый — гражданин Таджикистана находился на территории России нелегально, он пришел в ярость из-за того, что ребенок плакал и нанес девочке несколько ударов по голове.

До этого сообщалось, что жительницу Оренбургской области подозревают в том, что она напала на трехмесячную дочь. Россиянка нанесла младенцу несколько ударов рукой по голове. После произошедшего спасти ребенка не удалось. Известно, что причиной агрессивного поведения стало беспокойное поведение девочки и плач. Женщину оперативно задержали. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Правоохранители также обратят внимание на работу органов системы профилактики.

Ранее в Белгородской области мужчина швырнул на пол младенца и сломал ему ребра.