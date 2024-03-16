Менеджер пункта выдачи заказов взяла на работу брата, чтобы украсть шесть iPhone 15

В Москве управляющую пунктом выдачи заказов Wildberries заподозрили в краже шести iPhone 15 Pro Max за 641 тыс. рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, кража произошла в ПВЗ на Братеевской улице. Менеджер Эмили А. решила украсть дорогостоящие телефоны со склада. С этой целью она наняла на работу своего брата на один день, а затем уволила. Именно он, как полагают следователи, поменял гаджеты на муляжи.

Известно, что IP-адрес заказчика айфонов, оформившего доставку в этот ПВЗ в начале февраля, и Эмили совпали. Неизвестный отказался от заказа, после чего сотрудники пункта должны были поместить товар в возвратную коробку под камерой. Затем, согласно инструкции, ее забрал перевозчик, который проверил содержимое коробки перед тем, как отвезти ее на склад маркетплейса.

В итоге о нехватке айфонов узнали в полиции. Правоохранители опросили менеджера пункта и отсмотрели камеры видеонаблюдения. Так они выяснили, что, кроме брата Эмили, в тот день в помещении никого не было. По версии следствия, девушка организовала аферу и вовлекла в нее своего брата, теперь родственников обвиняют в краже в крупном размере.

Ранее сотрудники подмосковного пункта выдачи заказов украли товаров на 5 млн рублей.