Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Менеджер пункта выдачи заказов взяла на работу брата, чтобы украсть шесть iPhone 15

В Москве менеджер ПВЗ попросила брата подменить айфоны на муляжи и попалась

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве управляющую пунктом выдачи заказов Wildberries заподозрили в краже шести iPhone 15 Pro Max за 641 тыс. рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, кража произошла в ПВЗ на Братеевской улице. Менеджер Эмили А. решила украсть дорогостоящие телефоны со склада. С этой целью она наняла на работу своего брата на один день, а затем уволила. Именно он, как полагают следователи, поменял гаджеты на муляжи.

Известно, что IP-адрес заказчика айфонов, оформившего доставку в этот ПВЗ в начале февраля, и Эмили совпали. Неизвестный отказался от заказа, после чего сотрудники пункта должны были поместить товар в возвратную коробку под камерой. Затем, согласно инструкции, ее забрал перевозчик, который проверил содержимое коробки перед тем, как отвезти ее на склад маркетплейса.

В итоге о нехватке айфонов узнали в полиции. Правоохранители опросили менеджера пункта и отсмотрели камеры видеонаблюдения. Так они выяснили, что, кроме брата Эмили, в тот день в помещении никого не было. По версии следствия, девушка организовала аферу и вовлекла в нее своего брата, теперь родственников обвиняют в краже в крупном размере.

Ранее сотрудники подмосковного пункта выдачи заказов украли товаров на 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами