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Пенсионерка привезла из Египта 30 фейковых сумок Dior и попалась на контрабанде

В Кольцово задержали пенсионерку, прилетевшую из Египта с 30 поддельными сумками

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Уральское таможенное управление

Таможенники обнаружили у прибывшей из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург пассажирки более 14 кг «люксовых» сумок и аксессуаров к ним, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Чемодан, который везла 65-летняя туристка, привлек внимание инспекторов из аэропорта Кольцово. Женщина попыталась пройти с ним по «зеленому» коридору, но была остановлена. При досмотре выяснилось, что в багаже пенсионерка таможенники нашли более 30 сумок, рюкзаков и кошельков якобы от бренда Dior.

Эксперты быстро установили, что аксессуары имеют признаки контрафактности. Контрабандистка призналась, что планировала продать их в магазине мужа в Туринске, а затем изменила показания и заявила, что привезла сумки из Египта в качестве подарков своим родственникам.

«За нарушение таможенного законодательства женщине грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара являющегося предметом административного правонарушения», – сообщили в таможенной службе Кольцово.

Ранее британка привезла из Мексики два чемодана кокаина, думая, что там наличные.

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