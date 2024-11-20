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Зимние фестивали столицы объединят в проекте «Зима в Москве»

Сергей Собянин: проект «Зима в Москве» предложит разные активности в столице

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Илья Питалев/РИА Новости

Фестивали проекта «Лето в Москве» посетили более 38 млн человек, поэтому было принято решение продолжить проводить мероприятия в рамках «Зимы в Москве», сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что фестивали в столице наполнили лето яркими впечатлениями.

«Проект «Зима в Москве» придет в каждый район и предложит огромный выбор активностей», — написал мэр.

Всего в рамках проекта в столице будут работать более 1,9 тыс. площадок.

Также представителям бизнеса и некоммерческих организаций предложили присоединиться к фестивалям в спецпроекте «Заходи на огонек!». Всего в столице подготовили 25 уличных сцен и 110 крытых площадок для концертов, мастер-классов, лекций и других активностей.

На площадках будут работать благотворительные «Домики добра», в которых организуют сбор открыток и подарков для участников СВО.

Одним из центров культурной программы «Зимы в Москве» станет кинопарк «Москино», где для гостей будут проводить иммерсивные семейные шоу.

В рамках проекта «Мой спортивный район» для москвичей и гостей столицы проведут бесплатные тренировки по различным зимним видам спорта. Всего тренировки пройдут на 115 городских площадках.

Проект «Зима в Москве» начнется 1 декабря.

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