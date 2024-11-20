В Саратовской области ребенок проглотил деталь от дрели

В Балаково трехлетний ребенок попал в больницу, случайно проглотив биту от дрели. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы.

Мальчик был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на инородное тело в желудке. В ходе обследования врачи обнаружили в кишечнике маленького пациента биту от дрели. Оперировать ребенка хирурги не стали.

«При хорошей перистальтике и благоприятном прогнозе, попавший в детский организм инородный предмет, дошедший до кишечника, выходит естественным путем на 4-5 сутки», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Балаковской городской клинической больницы Валерий Захаров.

При каких обстоятельствах деталь от дрели оказалась доступна мальчику, не сообщается. Ребенок госпитализирован, врачи внимательно следят за прохождением постороннего металлического предмета, делая контрольные рентгенографические снимки.

Ранее четырехлетний мальчик попал на операционный стол, проглотив леденец вместе с палочкой.