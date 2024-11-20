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Сосед напал на россиянку с грудным ребенком, так как ему помешала коляска

В Брянске мужчина набросился на женщину и ее грудного ребенка в коляске

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БрянскНОВОСТИ.RU/VK

В Брянске мужчина неадекватно повел себя, когда выходил из лифта в подъезде, и напал на соседку с грудным ребенком. Об этом сообщает издание «БрянскНОВОСТИ.RU».

По словам потерпевшей, она вышла из квартиры, положила в коляску младенца и собиралась на прогулку, когда из лифта появился сосед. Мужчине помешала коляска: он не стал ее обходить, а, как утверждает женщина, «пошел на таран». Он задел коляску, после чего стал выкрикивать в адрес соседки оскорбления, несколько раз ударил рукой по капюшону коляски и задел лежащую в люльке девочку по голове. Затем мужчина переключился на мать младенца: женщина получила кулаками в грудь, из-за чего упала и потеряла сознание.

На место ЧП выезжали скорая помощь и полиция. Потерпевшая сняла побои. В деле разбираются правоохранительные органы.

По информации СМИ, мужчина — уроженец Новозыбкова Брянской области и не в первый раз нападает на женщин.

Ранее в Москве прохожий назвал беременную «матрешкой» и избил прутом.

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