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Москвич в крови ударил беременную металлическим прутом из-за того, что его «избили цыгане»

Baza: в Москве прохожий назвал беременную «матрешкой» и избил прутом

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В Москве врачи спасают беременную женщину после того, как ее избили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел около станции метро «Домодедовская», где 21-летняя пострадавшая стояла с матерью. В какой-то момент к ним подошел мужчина и назвал беременную «матрешкой». Недовольная происходящим мать предложила незнакомцу назвать так свою жену.

Мужчина скрылся, но вскоре вернулся в крови, с металлическим прутом. Он начал кричать и заявил, что из-за беременной и ее матери его избили цыгане. Затем, по данным источника, он напал на обеих, будущую мать он ударил по животу несколько раз.

В результате молодую женщину госпитализировали. На данный момент медики пытаются спасти ребенка – он не двигается, но пульс прощупывается.

Предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 63-летний мужчина. Известно, что ранее он был судим, по какой статье привлекался к ответственности, не сообщается.

Ранее во Владивостоке женщина родила на лавочке, пока скорая застряла во дворе.

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