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В Турции уроженки Узбекистана пытались провезти 9 кг золота в половых органах

В Турции уроженок Узбекистана поймали в аэропорту с золотом в половых органах

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Depositphotos

Гражданок Узбекистана задержали в аэропорту Турции за попытку провезти золото в половых органах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в воздушной гавани Измира. Женщины прилетели из ОАЭ, их сразу же задержали вместе с мужчиной, который приехал к аэропорту встречать их на машине. Известно, что Управление по борьбе с контрабандой уже знало о намерении шестерых иностранок нелегально провезти золото.

«При обыске автомобиля и пассажиров были изъяты 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров (Playstation), а также три смартфона», – сообщается в публикации.

Специалисты провели дополнительное расследование и выяснили, что в половых органах женщин также было золото. Всего с помощью хирургического вмешательства извлекли 84 слитка по 110 граммов.

После задержания всех уроженок Узбекистана и мужчину арестовали.

Ранее литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из вагона поезда «Калининград — Москва» и решили передать их Украине.

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