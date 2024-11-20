В Москве начался форум «Диалог о фейках 2.0»

В Москве стартовал второй международный форум «Диалог о фейках 2.0», в котором принимают участие более 1000 экспертов и представителей органов власти из 65 стран, сообщает пресс-служба АНО «Диалог регионы».

В рамках деловой программы на форуме пройдет 7 сессий, на которых участники из США, Аргентины, Испании, Германии и других стран обсудят меры противодействия фейкам.

Также на форуме подпишут меморандум о создании международной ассоциации по фактчекингу.

Как отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак, ассоциация займется защитой пользователей от фейковой информации.

«Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», — сказал он.