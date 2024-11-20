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Американка получит почти $1 млн после нападения полицейской собаки

Собака-полицейский сняла американке скальп, которая теперь получит $1 млн

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Shutterstock

Американка, которой полицейская собака сняла скальп, добилась компенсации в размере $1 млн, передает Associated Press.

В феврале 2020 года Тальмика Бейтс находилась в розыске по подозрению в краже из магазина косметики. Предполагаемая воровка спряталась в кустах, но была обнаружена немецкой овчаркой, которая служила в полиции. Собака укусила жертву за голову, после чего женщине наложили более 200 швов, зашивая рваную рану. У потерпевшей также диагностировали легкую диффузную черепно-мозговую травму, легкий посттравматический синдром мозга и посттравматическое стрессовое расстройство.

Адвокат женщины утверждал, что полицейская собака терзала ее подзащитную на глазах у офицера, который просто стоял в стороне, не пытаясь командовать животному. Его поведение было впоследствии расценено как применение чрезмерной силы. Теперь за поведение сотрудника полиции ответит администрация города Брентвуд в Северной Калифорнии, где все и произошло. Власти согласились выплатить Бейтс $967 тыс. По словам начальника местного департамента полиции, в настоящее время на службе у них нет ни одного сотрудника с собакой.

Ранее попавший под арест россиянин отсудил компенсацию за неприятный запах в изоляторе.

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