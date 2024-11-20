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Следствие продлило срок расследования дела о стрельбе у офиса Wildberries

Срок расследования дела о стрельбе у офиса Wildberries продлили до 18 марта

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следствие продлило срок расследования дела о стрельбе у офиса маркетплейса Wildberries в Москве до весны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 18 марта 2025 года», — говорится в документах.

Из материалов дела следует, что в настоящее время следователи уже допросили шестерых потерпевших, 30 свидетелей и всех обвиняемых. В рамках расследования сотрудникам СК предстоит провести еще более 30 судебных экспертиз, отмечается в документах.

Стрельба у офиса Wildberries произошла 18 сентября. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям. Всего Басманный суд Москвы арестовал 30 человек.

Ранее суд заключил под стражу новых фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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