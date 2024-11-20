Туристку задержали с двумя чемоданами кокаина после бесплатной поездки на отдых

В США полиция арестовала туристку из Великобритании, которая пыталась вылететь в Лондон с двумя чемоданами наркотиков. Об этом сообщает The Sun.

28-летней Ким Холл может грозить до 60 лет тюрьмы за попытку контрабанды крупной партии кокаина, британка возвращалась с отдыха в Мексике и была арестована при попытке вылететь на родину в Лондон. В двух чемоданах, которые везла девушка, был обнаружен кокаин.

По словам британки, во время отпуска она познакомилась с двумя мужчинами, которые предложили ей оплатить поездку в Мексику и помочь им перевезти деньги в двух чемоданах. Она летела в Лондон с пересадкой в Чикаго, где и была задержана, в ее багаже нашли 43 кг кокаина.

До этого сообщалось, что в Псковской области сотрудники таможни обнаружили в фуре 110 кг наркотиков. Таможенники выявили посторонние вложения в запасных колесах фуры во время сканирования — ими оказались 55 брикетов молочного цвета с порошкообразным веществом внутри. Фура двигалась транзитом из стран Евросоюза. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель должен был передать наркотики двум подельникам в России для дальнейшего распространения.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса арестовали британку с футболками, пропитанными метамфетамином.