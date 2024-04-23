Судимый за побои россиянин избежал наказания за избиение сожительницы ногами и кочергой

В Тюменской области не стали наказывать местного жителя, который избил свою партнершу кочергой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В конце февраля житель Казанского района Андрей Санников, уже подвергавшийся административному наказанию за побои, поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры он вооружился металлической кочергой и стал избивать ею женщину. Кроме того, Санников бил пострадавшую ладонью по лицу, пинал ногами по различным частям тела и тянул ее за волосы, причиняя жертве физическую боль и моральные страдания.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Однако оно было прекращено в связи с примирением сторон. На суде потерпевшая заявила, что сама спровоцировала ссору, а сожитель загладил причиненный им вред. Женщина отметила, что не имеет претензий к Санникову, и попросила остановить разбирательство.

Ранее в ХМАО арестовали мужчину за истязание беременной экс-сожительницы.