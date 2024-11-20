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В Краснодаре хирурги спасли пациентку, лечившую рак народными средствами

В Краснодаре врачи спасли женщину, которая сама лечилась от рака

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Телеграм-канал «Евгений Филиппов»

В клиническом онкологическом центре Краснодара медики девять часов удаляли пациентке опухоль, женщина несколько лет пыталась вылечить рак народными средствами. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Пациентка обратилась за медицинской помощью после многолетнего самолечения. Медики диагностировали у нее злокачественное новообразование в области сигмовидной кишки, метастазы распространились и на другие органы.

«Пациентка знала о своем диагнозе и при этом несколько лет занималась самолечением. Опухоль обнаружили на этапе, когда она была менее двух сантиметров и легко оперируема. Но женщина решила обратиться к народной медицине — ходила к знахарям, искала рецепты лечения в интернете. Когда терпеть боль уже не было сил, она пришла к нам», — сообщил глава минздрава Краснодарского края.

Онкологи девять часов удаляли пациентке опухоль. Злокачественное новообразование затронуло кишечник, мочевой пузырь и часть органов репродуктивной системы. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, она восстанавливается после операции.

Ранее россиянка четыре года растила гигантскую опухоль слюнной железы, опасаясь операции.

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