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В Приангарье пенсионерка 10 дней блуждала в глухой тайге после встречи с медведем

В Иркутской области нашли пенсионерку, которая 10 дней блуждала в тайге

В Киренском районе области спасатели и полиция нашли живой пожилую женщину, которая больше недели бродила по тайге после встречи с медведем. Об этом сообщает УМВД Иркутской области.

Россиянка уехала на вахту на лесозаготовительную базу под Киренском и пропала, пенсионерку искали сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. Перед исчезновением женщина позвонила дочери и сообщила, что видела рядом с зимовьем медведя.

Несколько дней полицейские проверяли окружающую местность, постоянно расширяя зону поиска. На шестой день поисков полицейские обнаружили в нескольких километрах от базы лежащую в ветвях поваленных деревьев женщину. Она была обессилена и обезвожена, в общей сложности в глухой тайге пенсионерка провела 10 дней. Женщину госпитализировали, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе 20-летний местный житель заплутал в тайге, возвращаясь с работы домой. После пропажи молодого человека его родственники два дня тянули с обращением в полицию, полагая, что молодой человек находится с друзьями. Еще через два дня пропавшего обнаружили в районе истока реки Тапсуй. Мужчина был в изможденном состоянии, так как не ел и не пил четыре дня, ему оказали первую помощь, после чего доставили его в отделение полиции и передали семье.

Ранее в Тюменской области пенсионерка четверо суток выживала в лесу.

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