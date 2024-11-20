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В РФ предложили создать федеральный центр по обучению общественных инспекторов

В РФ предложили создать федеральный центр по обучению общественных инспекторов

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Shutterstock/Lena_Sokolova

Федеральный центр по обучению общественных инспекторов предложили создать в России. Такое предложение высказала сопредседатель движения «Экосистема» Александра Рябых на заседании Общественного совета при Росприроднадзоре.

Один из ключевых вопросов, который обсуждался на заседании Общественного совета при Росприроднадзоре, — функционирование в России системы общественных инспекторов по охране окружающей среды. Задача привлечь граждан к участию в общественном экологическом контроле по охране окружающей среды была поставлена президентом РФ. По мнению экспертов, есть ряд причин, которые тормозят исполнение поручения, среди которых отсутствие ключевых систем, таких как рекрутинг, обучение, а также система контроля их деятельности.

По словам Рябых, рекрутинг общественных инспекторов можно провести на базе 82 региональных отделений движения «Экосистема».
Она отметила, что первый этап — это формирование групп общественных инспекторов, затем — обучение участников проекта. Заключительным этапом станет создание Федерального штаба общественных инспекторов, куда войдут юристы, экологи и эксперты по замеру экологического ущерба.

Пристальное внимание будет уделено проведению экологических исследований: сбору и анализу информации о состоянии окружающей среды, выявлению нарушений экологического законодательства, разработке рекомендаций по улучшению экологической ситуации.

Также важной функцией федерального штаба станет оказание юридической помощи инспекторам при возникновении конфликтов или споров, связанных с их деятельностью, и взаимодействие с органами власти.

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