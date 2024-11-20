В Нижнем Тагиле дети массово отравились после обеда в школьной столовой

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как дети массово отравились в школьной столовой Нижнего Тагила. Об этом сообщает СКР.

Следственные органы СКР организовали процессуальную проверку по факту отравления детей. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе расследования.

Агентство Ura.ru сообщает, что инцидент произошел в школе №87. После обеда в столовой на рвоту и недомогание пожаловались 12 учащихся, они обратились за медицинской помощью. Отмечается также, что сотрудники регионального Роспотребнадзора и прокуратуры занимаются установлением деталей и обстоятельств случившегося.

Ранее в Калининграде школьница выпила пива и оказалась в больнице с отравлением.